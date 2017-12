Des dizaines de dons de sang... canin!

Des dizaines de propriétaires de chiens ont incité leur compagnon sur pattes à participer à une bonne cause, ces derniers jours, en faisant don de leur sang pour venir en aide à des animaux malades partout au pays.

Ces chiens et leurs maîtres ont répondu à l'appel aux dons de la Banque de sang canadienne pour animaux (BSCA), qui souhaitait remplir ses réserves pour la période des Fêtes.

L'organisme basé à Winnipeg tient des collectes au Manitoba, ainsi que dans les régions de Calgary, Edmonton et Toronto. Les produits sanguins sont ensuite envoyés partout au pays.

«Tout comme les humains, les chiens ont besoin de produits sanguins. Ils peuvent subir un accident, leur niveau de protéine peut chuter, ils peuvent avaler du poison à rats», a énuméré la responsable du recrutement des donneurs et vétérinaire Mary Robinson, en entrevue à Global News.

L'appel aux dons semble avoir donné de bons résultats puisque de nombreux chiens en étaient à leur première donation ces derniers jours, selon les photos partagées par la BSCA sur les réseaux sociaux.

Pour pouvoir donner du sang, un chien doit être âgé entre un et huit ans, peser au moins 25 kg (55 lb) et, avoir son carnet de vaccination à jour et, évidemment, avoir un tempérament calme permettant de réaliser le prélèvement sanguin.