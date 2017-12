Journée internationale des droits de l’homme

La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948.

À l’occasion de ce 69e anniversaire, ce dimanche, la Commission canadienne des droits de la personne a voulu souligner dans un communiqué que «d’importants progrès dans le dialogue sur les droits de la personne» ont été faits au Canada, en évoquant notamment les récentes excuses du gouvernement du Canada à la communauté LGBTQ2 pour les injustices du passé.

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé que malgré les «progrès importants» des dernières années, «il reste encore beaucoup à faire».

«Beaucoup trop de gens continuent de voir leurs droits fondamentaux bafoués simplement en raison de qui ils sont. Au Canada, notre travail est encore inachevé, particulièrement dans le cas des peuples autochtones et d'autres membres de la société», a-t-il déclaré en soulignant les récentes excuses faites aux anciens élèves des pensionnats autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’aux communautés LGBTQ2.

«Les générations d'aujourd'hui et de demain attendent encore que la promesse d'un Canada juste et égalitaire se réalise. Aujourd'hui, je demande à tous les Canadiens de s'unir pour bâtir un monde où toutes les personnes, peu importe leur identité, leurs croyances, ou leur origine, seront libres et égales en dignité et en droits.»