La Californie espère un répit sur le front des incendies

Le feu a continué de faire rage dans le sud de la Californie, où le vent commençait à faiblir, offrant l'espoir d'un répit aux pompiers comme aux habitants.

En plein mois de décembre, plus de 70 000 hectares ont déjà été réduits en cendres depuis lundi dans les régions de Los Angeles, Santa Barbara au nord et San Diego au sud, mais le feu n'a fait à ce stade qu'une seule victime.

Samedi, profitant de ce répit, certains Californiens ont regagné leurs domiciles afin de constater les dégâts causés par ces incendies qui ont contraint des milliers de personnes à fuir et détruit plus de 700 structures, parmi lesquelles des maisons de plusieurs millions de dollars.

Le principal foyer, situé dans le comté de Ventura, entre Los Angeles et Santa Barbara, n'était contenu samedi à la mi-journée qu'à 15% et menaçait encore 15 000 bâtiments, selon l'agence californienne de lutte contre les incendies, Calfire. Il a détruit près de 540 bâtiments et brulé près de 60 000 hectares.

Le feu progresse désormais, à allure relativement modérée, vers le nord et Santa Barbara, où l'évacuation des zones les plus proches des bois de Los Padres a commencé dès vendredi, avant d'être levée samedi pour certains quartiers.

«Il reste encore des tonnes et des tonnes de points chauds dehors», a affirmé samedi Jon Heggie, le capitaine de Cal Fire.

Cal Fire s'est félicité du fait que «des conditions favorables ont permis de faire d'importants progrès aujourd'hui» tout en soulignant que les «résidents doivent rester vigilants, car les conditions peuvent changer rapidement».

Des masques pour se protéger de la fumée devaient être distribués aux résidents des zones impactées dans la journée de samedi.

Au total, près de 4 000 pompiers étaient mobilisés pour lutter contre «Thomas», son nom officiel, l'un des 20 plus gros incendies dans l'histoire de la Californie, selon l'ONG de protection de l'environnement Climate Nexus, qui a blâmé le changement climatique.

Les pompiers du comté de Ventura ont indiqué que les opérations de lutte contre le feu avaient déjà coûté 17 millions de dollars.

Pour le gouverneur de Californie Jerry Brown, la récurrence de ces incendies est la «nouvelle norme», directement liée au changement climatique, a-t-il expliqué lors d'un point de presse au centre de gestion de «Thomas».

Le démocrate a estimé qu'il était temps «d'investir dans nos moyens de lutte contre le feu, dans nos infrastructures et notre énergie», lançant un appel à Washington et au Congrès.

«Les feux, les inondations, les tremblements de terre ne vont pas cesser», a-t-il prévenu.

Six foyers ont démarré depuis lundi en Californie du Sud. Au total, 8 500 pompiers étaient sur le terrain et 90 000 personnes restaient encore évacuées samedi.

Le président Donald Trump a publié vendredi une déclaration d'urgence pour cet État de la côte ouest, permettant le déblocage de l'aide fédérale pour Los Angeles et sa région.

Plus de 700 pompiers sont arrivés en renfort de dix états de l'Ouest américain, a indiqué Calfire.

Quatre autres feux - trois au nord de Los Angeles et un autre à Murietta, entre Los Angeles et San Diego - semblaient eux en passe d'être contenus samedi.

Dans la région de San Diego, où se situe l'autre principal incendie de Californie du Sud, le foyer «Lila» ne progressait plus depuis la veille au soir, mais n'était toujours contenu qu'à 20%, selon Cal Fire, et menaçait encore 1 500 structures.

À Bonsall, où a démarré le feu, à une soixantaine de kilomètres au nord de la huitième plus grande ville des États-Unis, plusieurs dizaines de chevaux ont brûlé vif vendredi dans le haras de San Luis Rey. Au moins quatre personnes ont été blessées dans la région et, selon le San Diego Union-Tribune, une employée d'un haras a été brûlée à 50%.

Les autorités du comté de San Diego ont prévenu que «le danger de feu (demeurerait) extrême durant tout le week-end», résultat de la combinaison de vents soutenus, d'une humidité inférieure à 10% et de températures élevées, avec 26 degrés attendus samedi.

L'année 2017 a été la plus meurtrière en Californie à cause d'incendies. Plus de 40 personnes sont mortes en octobre dans plus d'une dizaine de feux qui ont ravagé une partie du nord viticole, ont rasé plus de 10 000 bâtiments et brûlé plus de 73 000 hectares.