La contraception hormonale augmenterait le risque de cancer du sein

Une récente étude, menée par des chercheurs danois et publiée dans le «New England Journal of Medicine», le 7 décembre dernier, révèle que les femmes qui prennent une contraception hormonale, qu’il s’agisse de pilule, de patch ou d’un stérilet, ont 20 % plus de risque de développer un cancer du sein.

L’étude a été menée au Danemark sur 1,8 million de femmes âgées entre 15 et 49 ans et n’ayant encore jamais eu de cancer ni reçu de traitement contre l’infertilité.

Parmi ce panel de femmes, qui ont été suivies pendant environ dix ans, 11 517 cas de cancer du sein sont survenus.

Le risque s’accroît avec le temps

Selon l’étude, le nombre d’années de prise du contraceptif influence sur la probabilité de développer un cancer du sein. Ainsi, le risque atteindrait les 38 % pour les femmes qui renouvellent leur prescription depuis plus de 10 ans.

Les chercheurs soulignent également que l’impact de la contraception hormonale peut durer longtemps même après avoir arrêté. Chez les femmes ayant pris des hormones depuis plus de 5 ans, le risque de cancer du sein restait élevé, et ce même cinq ans après la dernière prise. Les utilisatrices de moins de 5 ans, elles semblaient épargnées.