La profession de YouTubeur gagne du terrain

Cynthia Dulude alimente sa chaîne chaque jour. Des centaines de milliers de personnes la suivent et l'influence qu'elle a sur tous ses abonnés, fascinés par son quotidien, lui permet de très bien gagner sa vie.

Tout a commencé par des tutoriels maquillage sur YouTube. Sept ans plus tard, Cynthia Dulude, âgée de 25 ans, vient d'acheter sa première maison.

Elle est suivie par plus de 575 000 personnes et génère plus d'un 1,3 million de visionnements par mois sur sa chaîne. Elle est YouTubeuse à temps plein.

«Quand j'ai commencé sur YouTube, je ne voyais pas ça comme une job. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent avec ça», avoue-t-elle candidement.

«Maintenant, je me rends compte de toutes les belles opportunités que ça m'a apportées en sept ans, mais jusqu'où ça peut aller?»

Cynthia Dulude compte à son actif une collection de maquillage et une tournée internationale liée à la vente de son livre, rapidement devenu best-seller au Québec comme en France.

«Peut-être un jour, il y aura un autre livre, peut-être une autre collection de maquillage, mais c'est sûr que j'aimerais avoir ma marque à moi», avoue la jeune femme.

De l’encadrement

L’effervescence entourant YouTube se confirme au Québec. Des agences ont d’ailleurs vu le jour dans le but d'accompagner les jeunes créateurs.

Dans le cas de Cynthia, son équipe peut recevoir chaque mois une quinzaine de demandes de partenariat d'affaires avec différentes compagnies.

«Ils sont où, ces gens-là? [...] ils sont sur YouTube, sur Instagram, sur les blogues. Une YouTubeuse-Instagrameuse- blogueuse, c'est la meilleure façon de les rejoindre. Donc, ça fait du sens qu'elle soit si sollicitée.», explique Gabrielle Madé, directrice chez Slingshot, une agence pour YouTubeurs.

Un jeune public

Les personnalités du web ouvrent également les portes de leurs maisons. Ces vidéos, que l'industrie appelle des vlogs, présentent leur quotidien dans leur plus grande simplicité.

Au Québec on comptabilise plus de 4,7 millions d'abonnés. 60% d'entre eux sont âgés de 18 à 34 ans.

«On sait qu'on est à environ 47 heures de consommation par mois», explique Gabrielle Madé.

Les personnalités du Web deviennent aussi des références pour les plus jeunes.

«Le souhait numéro un dans les écoles primaires et les écoles secondaires quand on demande 'qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand?' Eh bien, le choix numéro un, maintenant, c'est YouTubeur», conclut Gabrielle Madé.

D’après un reportage de Cassandre Forcier-Martin