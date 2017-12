Le cannabis au centre des discussions des ministres des Finances

Les modalités de partage des revenus tirés de la légalisation du cannabis devraient être au coeur des discussions entre les ministres des Finances de partout au pays, qui sont réunis dimanche et lundi à Ottawa.

À ce jour, plusieurs provinces ont laissé entendre qu'elles souhaitent obtenir un partage des revenus entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

Le premier ministre Justin Trudeau avait indiqué, au début du mois d'octobre, qu'Ottawa devrait imposer une taxe d'accise de 1 $ sur le gramme de cannabis vendu à moins de 10 $ et de 10 % s'il est vendu plus de 10 $. Les revenus générés par cette taxe seraient ensuite partagés à 50-50 entre le fédéral et les provinces.

Cette ouverture avait été bien accueillie par le premier ministre Philippe Couillard, qui avait souligné que «beaucoup, beaucoup de travail et de poids vont tomber sur les épaules des provinces» après l’adoption de la légalisation.

Ces derniers jours, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération canadienne des municipalités se sont invitées dans le débat en réclamant un partage des revenus à parts égales entre le fédéral, les provinces et les villes. Les deux organismes ont fait valoir que les villes devront absorber une bonne partie des coûts associés à la légalisation de la drogue récréative, notamment en matière de sécurité.