Le plafond d'un bâtiment neuf s'effondre à Saguenay

Une soirée réunissant plus d'une centaine de personnes âgées s'est terminée en catastrophe, samedi soir, à Saguenay après l'effondrement du plafond du bâtiment dans lequel elles se trouvaient.

Quelque 120 personnes étaient réunies dans le nouveau bâtiment du parc Saint-Laurent dans l'arrondissement Jonquière dans le cadre d'une soirée pour célébrer le temps des Fêtes et organisée par la FADOQ.

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

gracieuseté, Annie Vezina, Facebook

Stéphane Bouchard, Facebook

Stéphane Bouchard, Facebook

Jennifer Rousseau, Facebook

























Peu de temps après le souper, le plafond suspendu s'est effondré créant une certaine commotion dans la salle. Toutes les personnes sur place ont été évacuées et deux personnes seulement deux personnes ont été blessées légèrement.

Les pompiers et les policiers de Saguenay se sont rapidement rendus sur les lieux. «Quand il y a une alarme incendie dans un bâtiment où il y a des personnes âgées, on accorde toujours une importance supplémentaire», a expliqué la lieutenante Sabrina Savard de la police de Saguenay.

Toute une frousse

Gaétanne Gaudreault, son conjoint et des amis étaient sur place lorsque l'incident s'est produit. «J'ai tellement eu peur, mais on a été tellement chanceux dans notre "bad luck"», raconte-t-elle.

«Je me disais "Mon doux que c'est mal fait, je vois le plafond tout rond" et plus je le regardais, plus je le voyais descendre», ajoute Mme Gaudreault.

Voyant que la situation empirait, elle s'est écriée: «Le plafond va tomber». C'est là que le plafond s'est effondré.

Mme Gaudreault reconnait que tout le monde a été chanceux puisque la soirée se poursuivait et que la musique était sur le point de commencer et que les gens allaient danser.

Le conseiller municipal du secteur Kénogami, Michel Thiffault, s'est rendu sur place. «Quand je suis arrivé, on avait réussi à ramener tout le monde chez eux, a-t-il expliqué sur les ondes de LCN. Les gens, quand ils sont sortis, ils avaient laissé leur manteau. On a fait venir des autobus pour ramener les gens à leur domicile.»

M. Thiffault confirme que tout s'est bien terminé malgré tout et qu'il y a eu «plus de peur que de mal, les gens ont été soignés rapidement sur place».

Il s'est également interrogé sur le fait que le plafond de ce bâtiment neuf se soit effondré. «Une bâtisse complètement neuve. Comment se fait-il que l'entretoit ait cédé? Ce n'est pas de la neige que l'on voit sur les photos», a-t-il ajouté en précisant qu'une enquête devrait être menée.

Le parc Saint-Laurent était l'un des projets que le maire Jean Tremblay tenait absolument à livrer d’ici la fin de son mandat.

Le contrat de près de 1,5 M$ pour la construction du parc situé en bas de la côte de la rue Saint-Dominique à Jonquière avait été octroyé le 13 avril dernier par le comité exécutif de la Ville à l’entreprise Claveau et fils.