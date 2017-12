Le gouvernement du Québec veut sortir 100 000 personnes de la pauvreté d'ici 2023 grâce à un plan d'action pour l'inclusion économique et la participation sociale rendu public dimanche.

Pour parvenir à ses fins, le gouvernement a annoncé des investissements de 3 milliards $, qui permettront de financer 43 mesures et actions.

De cette somme, 1,25 milliard $ serviront à offrir un revenu minimum garanti aux Québécois souffrant de contraintes sévères à l'emploi.

Parmi les autres mesures annoncées, on retrouve un montant de près de 280 millions $ en primes et boni destinés aux prestataires de l'aide sociale qui parviennent à réintégrer durablement le marché du travail. Un total de 286 millions $ est aussi prévu pour améliorer l'offre en logements sociaux.

Avec ces mesures, Québec ambitionne de «de rejoindre les nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres en 2023».

Le premier ministre Philippe Couillard a expliqué ces investissements lors d’une conférence de presse, dimanche, à Québec, en affirmant que les mesures d'austérité prises au début de son mandat lui laissent aujourd'hui «les marges de manœuvre nécessaires pour simultanément investir dans les priorités des Québécoises et des Québécois, alléger leur fardeau fiscal et lutter encore plus efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale».