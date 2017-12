Territoire autochtone non cédé: un terme qui ne fait pas l’unanimité

Des représentants de communautés autochtones dénoncent le fait que Montréal ne sera plus considéré comme un territoire mohawk, alors que les conseils municipaux s’ouvriront maintenant en mentionnant que la métropole se trouve en «territoire autochtone non cédé».

«Quelle débarque, ça perd la beauté et le sens profond. On a tellement travaillé pour cela», a déploré le Grand chef de la nation huronne-wendat Konrad Sioui. Il est en désaccord avec le fait d'indiquer que le conseil municipal siège en «territoire autochtone», alors que l'ancien maire Denis Coderre ouvrait ses discours en précisant que Montréal est un territoire mohawk non cédé.

La conseillère de ville Marie-Josée Parent, qui est d’origine micmaque et acadienne, croit aussi que l’administration de Valérie Plante devrait en faire plus. «Le mot ‘‘autochtone’’ vient un peu neutraliser le terme, même si c’est une première étape. On se doit dans un processus de réconciliation d’aller plus loin.»

Au moment d’écrire ces lignes, les communautés mohawks de Kahnawake et de Kanesatake n’avaient pas répondu à la demande d’entrevue du 24 Heures.

Dire que le conseil municipal siège en territoire autochtone non cédé est un geste de solidarité envers les Premières Nations pour Projet Montréal. « Puisque cette mention a été omise dans la Déclaration soulignant la Journée nationale des Autochtones, il s'agit là d'un geste qui témoigne de notre respect et qui favorise le dialogue de nation à nation», a répondu Youssef Amane, attaché de presse du comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Ce n’est pas très coûteux de dire que Montréal est un territoire autochtone non cédé, parce que l’ensemble du Canada c’est un territoire autochtone», a expliqué le professeur d’histoire wendat Médérik Sioui, qui enseigne à l’Institution Kiuna.

«Territoire autochtone non cédé ça veut dire n’importe quoi. C’est comme si on disait que les Québécois étaient des allochtones d’Amérique», a critiqué Konrad Sioui, qui considère ce débat sur un choix de mots d’une grande «futilité» et qu’il faudrait aussi se concentrer sur d’autres enjeux qui touchent les communautés autochtones.

Débat historique

La reconnaissance de Montréal comme un territoire mohawk non cédé ne fait pas l’unanimité chez certains historiens consultés par le 24 Heures puisque plusieurs nations autochtones, dont les Algonquins, auraient occupé le territoire montréalais au moment de la colonisation au 17e siècle.

«C’est un peu ridicule de s’obstiner sur qui occupait Saint-Denis/Sherbrooke il y a 400 ans», a toutefois nuancé l’historien Pierre Trudel, en rappelant que Montréal n’a jamais fait l’objet d’un traité de cession.