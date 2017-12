Un dernier adieu à Patrick Bourgeois lundi

Journal de Québec

Patrick Bourgeois, chanteur des BB, est décédé le 26 novembre 2017. Le groupe est formé de Patrick Bourgeois (chant, guitare, basse et composition), de François Jean (batterie) et d'Alain Lapointe (claviers, guitare, basse et chant). 23 octobre 1991 PHOTO LÉOPOLD ROUSSEAU / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE QUÉBEC