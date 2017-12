Un ferry avec 300 passagers s'échoue en France

Un ferry transportant plus de 300 passagers s'est échoué dimanche dans le port français de Calais, sans faire de blessés, entraînant l'interruption du trafic transmanche, a-t-on appris de source officielle.

«Le navire est stable, la capitainerie est en train de voir comment faire pour le remettre à flot», a déclaré la préfecture du Pas-de-Calais, alors que des vents allant de 90 à 110 km/h soufflaient sur le littoral.

316 personnes, dont 208 passagers, selon la préfecture, étaient à bord du «Pride of Kent» de la compagnie britannique P&O en partance pour Douvres en Grande-Bretagne.

Le ferry aurait heurté une passerelle lors de sa manoeuvre de sortie du port aux alentours de midi. «Le navire a été poussé de l'autre côté du port», a expliqué une porte-parole de la compagnie à l'AFP.

Deux remorqueurs tentaient de le tirer avec beaucoup de difficultés, un bateau-pilote les assistait et les secours en mer ont été déclenchés, selon un correspondant de l'AFP présent sur place.

Le port de Calais est l'un des plus grands d'Europe en termes de passagers et constitue le point de passage privilégié entre le continent et le Royaume-Uni.

Plus de neuf millions de voyageurs ont utilisé le port pour traverser la Manche en 2016, selon les chiffres officiels.