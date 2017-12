Un maire du Labrador atteint par balle au visage

Le maire de Happy Valley-Goose Bay, au Labrador, se trouvait dans un état critique dimanche après avoir été atteint à la tête par un projectile d'arme à feu.

Dans un bref communiqué, la ville a indiqué que le maire John Hickey avait été atteint lors d'un accident de chasse samedi après-midi. «Nos pensées et nos prières vont au maire Hickey et à sa famille», a ajouté le maire adjoint Wally Andersen, sans offrir plus de détails.

Selon «The Labradorian», le maire Hickey était parti seul inspecter des trappes en forêt lorsqu'il a été atteint sous le menton par sa propre arme à feu. La raison pour laquelle le coup de feu est parti demeure toutefois nébuleuse.

Malgré ses importantes blessures, M. Hickey est parvenu à rejoindre une route, où il a pu faire signe à quelqu'un pour obtenir de l'aide.

Le maire se trouvait toujours dans un état critique, mais stable, dans un hôpital de St. John’s, à Terre-Neuve, dimanche.