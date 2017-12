Un Noël en avance pour des enfants dans le besoin

C'était Noël dimanche matin pour plus de 500 enfants défavorisés de Québec.

Pour les pompiers de la Ville de Québec, la journée de l’arbre de Noël constitue une tradition. Depuis 70 ans, ils accueillent les enfants défavorisés pour une journée des plus festives.

« Au début, les pompiers amassaient des jouets de bois. Ils réparaient les jouets et les donnaient à la population. Au fil du temps, le bois a laissé sa place au plastique. On donne plus de 20 000 $ de cadeaux. Des jouets neufs. C’est de l’argent que les pompiers prennent à même leur paye chaque semaine», a expliqué le président de l’événement, Stéphane Comeau.

Aux Galeries de la Capitale aussi c’était la fête dimanche matin. La fondation Le Petit Blanchon a accueilli 200 jeunes de 6 à 12 ans pour une séance de magasinage. Un moment magique pour ces enfants issus de familles défavorisées.

« Il y a beaucoup d’enfants qui n’auront peut-être rien, pas de fête de Noël. On essaie dans un avant-midi de leur donner le Noël le plus magique, le plus merveilleux pour qu’ils puissent s’en souvenir longtemps», a dit Lyne Boivin, ambassadrice de la fondation.

La fondation Le Petit Blanchon veut réorganiser cet événement l'an prochain pour une 12e édition. Quant à l'arbre Noël des pompiers de la ville de Québec, le comité organisateur commence déjà à penser aux festivités du 75e anniversaire qui aura lieu dans cinq ans.