Après 10 ans dans la rue, il redonne au suivant

Lorsque Joey Gallant distribue des vêtements à de jeunes itinérants, il ne peut s’empêcher de se reconnaître à travers eux. Ayant lui-même quêté dans la rue pendant plus de 10 ans, le Montréalais travaille aujourd’hui à redonner au suivant.

Joey Gallant n’avait que 15 ans quand il a commencé à dormir sur les bancs de parc et dans les bâtiments abandonnés de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

«À ce moment-là, j’avais un endroit où vivre, mais la vie à la maison était horrible. Alors je préférais être ailleurs», se souvient l’homme désormais âgé de 34 ans qui est superviseur du dépôt de vêtements pour l’organisme Dans la rue.

Mère décédée du cancer, belle-mère abusive et père qui fermait les yeux sur la violence que subissent ses deux garçons: la situation familiale de l’adolescent était en effet loin d’être enviable.

«Mon père était quand même inquiet pour moi, alors il venait me voir et il me donnait des sous pour que j’aie quelque chose à manger», raconte M. Gallant.

Dès qu’il a décroché son diplôme d’études secondaires, à 19 ans, le jeune punk à l’imposant mohawk est parti sur le pouce en Ontario avec des amis. Il a ensuite vagabondé pendant plusieurs années aux quatre coins du Canada, en quêtant pour survivre.

Alcool et bagarres

À écouter Joey Gallant relater le début de sa vingtaine à voyager sans un sou et à dormir à la belle étoile avec les amis qu’il se faisait sur la route, on pourrait presque croire que l’itinérance est agréable. Une impression que l’homme s’empresse de dissiper.

«Pendant ce temps-là, j’ai développé un gros problème d’alcool, je me faisais battre par du monde - des sans-abri et des policiers -, j’étais déprimé, dit-il. Une fois, j’ai passé trois jours sur le bord de l’autoroute au mois de décembre à faire du pouce sans me faire ramasser. J’étais nu-pieds parce que mes caps d’acier étaient plus froids que le sol.»

Il ajoute qu’après avoir passé un bon moment dans la rue, il ne suffit pas de claquer des doigts pour se sortir de cette situation précaire.

«Des fois, j’essayais de rester à un endroit et de me trouver un emploi, mais j’étais mal habillé, j’étais sale, je n’avais pas de logement, alors personne ne voulait m’engager», souligne-t-il.

«C’est ça qui fait que c’est compliqué de sortir de la rue: tu ne peux pas commencer avec rien, il te faut une porte qui s’ouvre quelque part, poursuit-il. En fait, c’est presque impossible de s’en sortir sans beaucoup de soutien.»

Chien sauvé

Ce soutien, Joey Gallant l’a trouvé en 2005 chez l’organisme montréalais Dans la rue. À l’époque, sa chienne Rhea s’était cassé une patte et l’opération pour la sauver coûtait 5000 $, une somme que le sans-abri était loin de posséder.

L’organisme qui aide les jeunes itinérants a donc trouvé un vétérinaire prêt à soigner l’animal à prix réduit, en plus de payer la quasi-totalité de l’opération. Un geste que Joey n’a jamais oublié, même après que Rhea soit décédée cinq ans plus tard.

Après l’opération, M. Gallant a fait deux semaines de bénévolat pour Dans la rue. Il s’est ensuite lancé dans un programme d’employabilité de six mois offert par l’organisme. Puis, en 2013, après avoir occupé quelques emplois à travers le pays, le trentenaire a été engagé comme superviseur des dons matériels.

Aujourd’hui, il s’occupe des jeunes sans-abri qui, comme lui autrefois, suivent le programme d’employabilité. Il est aussi responsable de l’entrepôt où sont entassées des dizaines de boîtes de dons, contenant vêtements, produits d’hygiène et denrées non périssables.

«Ce que les gens de Dans la rue m’ont donné, c’est la différence entre regarder par terre quand tu marches et regarder devant toi, dit-il. C’est ce que j’ai trouvé ici, et c’est ce que j’essaie de donner à mes jeunes maintenant.»