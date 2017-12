«Big Little Lies» de Jean-Marc Vallée citée 6 fois aux Golden Globes

«Big Little Lies», la minisérie tournée par le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée et diffusée à HBO, est finaliste à l'obtention de six Golden Globes pour le gala qui aura lieu le 7 janvier 2018.

L’œuvre est citée dans la catégorie récompensant la meilleure minisérie ou le meilleur téléfilm, alors que ses cinq principales vedettes - Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern et Alexander Skarsgard - ont toutes une chance de repartir avec un trophée lié à leur interprétation.

Les nominations pour la soirée récompensant les artistes et artisans du septième art et de la télé ont été dévoilées lundi matin.

«Big Little Lies» («Petits secrets, grands mensonges») pourrait donc poursuivre son importante récolte d’horreurs. Lors de la soirée des Emmy Awards tenue en septembre dernier, elle a été primée de huit prix, dont ceux de la meilleure série et de la meilleure réalisation.

Une deuxième saison est actuellement en chantier. Elle sera réalisée par Andrea Arnold. Jean-Marc Vallée agira quant à lui à titre de producteur exécutif. Les présences de Reese Witherspoon et Nicole Kidman ont déjà été confirmées.

Denis Villeneuve boudé

Autre réalisateur québécois qui a beaucoup fait jaser cette année, Denis Villeneuve a été boudé pour la 75e cérémonie des Golden Globes qui sera animée par Seth Myers.

Lancé en octobre, son film de science-fiction «Blade Runner 2049» n’a reçu aucune nomination malgré de nombreux éloges. Les noms de Guillermo del Toro («La forme de l’eau»), Martin McDonagh («Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri»), Christopher Nolan («Dunkerque»), Ridley Scott («Tout l’argent du monde») et Steven Spielberg («Le Post») ont été préférés à celui de Denis Villeneuve.

L’an dernier, le cinéaste avait été invité au gala, car son long métrage «L’arrivée» faisait partie des finalistes dans deux catégories.