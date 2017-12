CAQ et PLQ, du pareil au même, selon le PQ

Le Parti québécois (PQ) lance une nouvelle publicité sur les réseaux sociaux pour tenter de renforcer l’idée que la Coalition avenir Québec (CAQ) est une copie du Parti libéral du Québec (PLQ).

Dans une vidéo obtenue par TVA Nouvelles, les péquistes mettent l’accent sur le fait que les anciens caquistes Gaétan Barrette et Dominique Anglade, de même que l’ancien adéquiste – et actuel ministre de l’Éducation – Sébastien Proulx, sont passés chez les libéraux.

Des extraits des adversaires politiques sont même utilisés dans la vidéo. «La CAQ, c'est le parti à démasquer, c'est le parti à débusquer! Les Québécois veulent du changement et on a présentement un Parti libéral qui pourrait être remplacé par la CAQ, qui est une copie brouillonne du Parti libéral», souligne le député péquiste de Rousseau, Nicolas Marceau.

Un message que son chef, Jean-François Lisée, a tenté de véhiculer vendredi lors de son bilan. «Pour la proposition phare de la CAQ de baisser les impôts, les Québécois doivent choisir entre l'original et la copie», a indiqué le chef souverainiste.

«Il vous dit: "CAQ-PLQ, c'est copier-coller", je suis d'accord avec lui, CAQ-PLQ, c'est copier-coller. M. [le député caquiste François] Bonnardel a raison. Puis le PQ, c'est autre chose», a-t-il conclu.

Loin derrière le parti de François Legault dans le dernier sondage Léger, avec 19% des intentions de vote, le Parti québécois veut se positionner comme la solution de rechange.

Des pubs pour solidifier sa base

Le professeur Bernard Moltulsky, spécialiste de l’image à l’UQAM, croit que ce genre de publicité sur les réseaux sociaux vise avant tout à renforcer la base électorale d’un parti.

«Ça peut servir si on s’y prend assez tôt et ça dépend où est son adversaire, explique-t-il. Là, ce qui est plus difficile pour le PQ, c'est de prendre la CAQ que les gens connaissent et de faire changer la façon dont les gens la perçoivent. Ça, c'est pas mal plus difficile à faire.»

Les prochains mois seront cruciaux pour positionner le débat et les enjeux de la prochaine campagne, estime le professeur du département de communication et de politique sociale de l’UQAM. «Un an, c'est le temps que ça peut prendre pour que chacun identifie le territoire où il va jouer», conclut le professeur Moltulsky.