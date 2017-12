Coupable du seau lancé au boxeur

Le beau-frère du boxeur montréalais Steven Butler a écopé de 15 mois de prison pour avoir blessé le pugiliste Brandon Cook en lui lançant un seau à glace lors d’une bataille générale au Centre Bell.

«Tout ça s’est passé alors [qu’il] n’avait même pas le droit d’être présent, car il devait être à sa résidence», a déploré le juge Yves Paradis la semaine passée, juste avant de condamner Chayanne O’Neil Peralta-Garcia.

L’incident était survenu le 28 janvier au Centre Bell. Ce soir-là, Steven Butler affrontait le boxeur Brandon Cook. Le match s’est déroulé normalement jusqu’au septième round, alors que l’Ontarien a mis au tapis le protégé d’Eye of the Tiger Management.

Avant ce match, Butler avait une fiche parfaite, a souligné le procureur de la Couronne Éric de Champlain.

«S’en est suivi une manifestation par des spectateurs, et alors que M. Cook est en train de célébrer, il doit se protéger parce que des objets sont lancés sur le ring, a poursuivi le procureur. Un sceau de glace atteint M. Cook à la tête.»

«Irresponsable»

Les images captées par les caméras présentes sur place avaient permis de déterminer que c’était Peralta-Garcia qui avait lancé l’objet au pugiliste.

«C’est un geste irresponsable et inacceptable», avait affirmé Camille Estephan d’Eye of The Tiger Management, juste après le combat.

La manifestation dans les gradins du Centre Bell avait rapidement dégénéré pour se transformer en bataille générale. Peralta-Garcia n’a pas hésité à sauter dans la mêlée, blessant au passage trois agents de sécurité.

«L’un d’eux s’est fait donner un coup de chaise asséné par M. Peralta-Garcia», a expliqué Me de Champlain.

Un autre s’est fait «embarquer dessus» avant de se faire battre, tandis que le troisième agent a reçu un coup de poing quand il a tenté de maîtriser l’accusé.

Une des victimes avait dû être envoyée aux urgences pour des enflures au visage, tandis qu’une autre a subi des lacérations à la tête, en plus de se faire amocher le nez et de perdre une dent, selon le résumé des faits exposés par la Couronne.

Couvre-feu

Peralta-Garcia avait rapidement été arrêté, après qu’une des victimes l’ait reconnu en regardant la télévision qui jouait en boucle les images peu reluisantes de la bataille générale.

Il a finalement plaidé coupable de voies de faits, ainsi que d’agression armée et causant des lésions. À la suggestion des avocats, il a écopé de 15 mois de prison.

«Les circonstances [des crimes] sont très sérieuses», a commenté le juge Paradis, rappelant que l’accusé avait aussi brisé une condition dans un autre dossier.

C’est que le soir où il était au Centre Bell, Peralta-Garcia devait respecter un couvre-feu qui lui interdisait de sortir de chez lui.

Compte tenu de la détention préventive, Peralta-Garcia a rapidement pu sortir de prison. Il devra toutefois respecter une probation d’une durée de deux ans.