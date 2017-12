Des têtes rasées en hommage à Rosalie

Il n'y a pas d'âge pour avoir le coeur sur la main : une enfant de 8 ans est à l'origine de tout un mouvement de solidarité dans son école de Saint-Mathieu-du-Parc.

Pendant un an et demi, Kaëly Dionne s'est fait pousser les cheveux et les a entretenus pour en faire don à Leucan qui en fera des perruques pour les enfants malades.

«Mon amie Rosalie est décédée du cancer. Elle avait 4 ans. Je trouvais ça triste de la voir perdre ses cheveux.»

Il faut dire que, selon sa maman, Kaëly a été particulièrement traumatisée de voir son amie perdre ses cheveux.

«Elle se demandait si les parents de Rosalie étaient pour l'aimer encore si elle perdait ses cheveux, si elle était moins belle», raconte Marie-Claude Dionne.

Quand elle a lancé l'idée à l'école, six autres amis ont décidé d'embarquer et, dans leur cas, de se faire carrément raser la tête.

Quelques parents ont aussi suivi le pas. Ensemble, ils ont réussi à remettre un peu plus de 4000$ à Leucan.