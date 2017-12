Difficile pour les handicapés au nouveau CHUM

Portes difficiles à ouvrir, toilettes mal adaptées et bornes d’enregistrement trop hautes. Une véritable course d’obstacles attendait une femme tétraplégique lors d’un rendez-vous médical dans le nouveau CHUM.

Claire Savage se souviendra longtemps de sa première visite dans l’hôpital flambant neuf, construit au coût de 3,1 milliards $. «Rien que d’y repenser, je suis en colère. Ça m’a traumatisée», dit la femme pourtant habituée aux difficultés de la vie en fauteuil puisqu’elle vit avec depuis 30 ans.

Le 20 novembre dernier, Mme Savage devait passer une radiographie de la vessie en prévision d’une possible opération. Prudente, elle avait appelé l’hôpital auparavant pour s’assurer que tout était accessible à son fauteuil roulant. Elle est même arrivée avec 45 minutes d’avance le jour de son rendez-vous.

«C’est très important que je sois capable de faire les choses par moi-même, alors je m’organise», dit-elle.

Malgré ses précautions, son parcours à l’hôpital s’est transformé en course d’obstacles comme on peut le constater dans le reportage photographique dans ces deux pages.

Plainte

«C’est le genre de problèmes que ne remarque pas une personne valide. Mais un hôpital tout neuf devrait être un exemple en matière d’accessibilité», affirme Walter Zelaya, le directeur général de l’organisme Moelle épinière et mobilité Québec qui a convaincu Mme Savage d’adresser une plainte au CHUM.

M. Zelaya affirme être intervenu auprès du gouvernement il y a quatre ans pour s’assurer que l’accessibilité serait bien prise en compte dans le nouvel hôpital.

Aujourd’hui, il se dit déçu de voir que plusieurs éléments n’ont pas été bien pensés.

Mme Savage espère quant à elle que sa démarche aidera à éviter les situations vexantes, comme lorsqu’elle a dû monter sur la table d’examen. La table étant trop haute et pas ajustable, le technologue en radiologie lui a dit qu’elle devait être transférée avec un lève-personne.

«C’est insultant, lâche-t-elle. Le lève-personne, c’est pour les tétraplégiques complets. Moi, je me débrouille avec mes bras pour changer de siège, c’est le peu d’autonomie qu’il me reste.»

Mis au fait des problèmes rencontrés par Mme Savage, le CHUM reconnaît qu’il y a des défauts à corriger. «Lors de la livraison de l’hôpital, nous avons constaté que certains accès n’étaient pas conformes pour des personnes vivant avec un handicap, indique l’hôpital par courriel. Des audits sont effectués de façon régulière et d’autres ajustements seront apportés.»

Quant à Claire Savage, elle attend avec anxiété les résultats de ses radiographies.

«Si je dois être opérée, ce sera ici et ça me fait peur, dit-elle. Je veux être certaine de ne pas subir à nouveau un tel stress.»

Un «parcours du combattant»

Claire Savage a accepté de retourner dans le service où elle a passé ses radiographies pour montrer au Journal les problèmes d’accessibilité qu’elle a rencontrés.

1. Borne d’enregistrement trop haute

Dans l’hôpital ultramoderne, il n’y a plus de préposés aux guichets pour s’enregistrer. Désormais, il suffit de glisser sa carte d’assurance-maladie dans une borne. Sauf que ces bornes arrivent au niveau de la tête des personnes en fauteuil, sans possibilité de les abaisser. «Je ne pouvais pas voir ce qui était inscrit sur l’écran, j’ai dû demander de l’aide», dit Claire Savage.

2. Portes trop lourdes

En tentant d’accéder au service où elle devait passer ses radiographies, Claire Savage s’est retrouvée coincée dans un corridor par une lourde porte.

Le Journal a pu constater que certaines portes sont ouvertes en permanence, d’autres possèdent des boutons d’ouverture automatique, mais plusieurs doivent être poussées. «J’ai peu de force dans les bras, donc je suis obligée de pousser avec mon fauteuil. Mais en faisant ça, j’abîme les appuis-pieds», déplore Mme Savage en nous montrant les dommages qu’a subis son fauteuil.

3. Toilettes mal adaptées

En attendant son rendez-vous, Claire Savage a eu une envie urgente, mais elle s’est rendu compte que les toilettes réservées aux personnes à mobilité réduite sont loin de leur faciliter la tâche. Porte difficile à ouvrir, toilettes trop basses, barres d’appui trop éloignées, savon et essuie-main placés trop haut. «J’ai passé 30 minutes à l’intérieur. J’avais peur de tomber et de me retrouver au sol les culottes baissées. J’étais fâchée, stressée et pour sortir il a encore fallu que je demande de l’aide», se rappelle Mme Savage.