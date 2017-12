Une jeune femme originaire de la région de Québec a décidé de poser pour des photos en tenue sexy malgré de nombreuses cicatrices dues à des brûlures.

Stéphanie Masson a été brûlée sur plus de 45% de son corps lors d’un accident de voiture en 1996. Elle avait alors 14 ans.

«Le conducteur faisait un délit de fuite. On s’est planté à 185 km/h (...) Comme j’ai perdu connaissance avant l’impact, j’étais prise dans l’auto, attachée à l’avant», a-t-elle raconté en entrevue à l’émission «Denis Lévesque».

«Quand les policiers sont arrivés, il y avait déjà eu une première explosion sous mon banc (...) Les agents m’ont finalement sortie de l’auto qui a explosé 20 secondes plus tard.»

La jeune femme, maintenant âgée de 35 ans, raconte que les premiers temps ont été difficiles pour elle.

«J’avais des brûlures plus à l’arrière du dos. J’ai subi deux grosses opérations pour des greffes de peau», a-t-elle précisé.

Elle se demandait alors comment elle allait pouvoir «vivre» avec de telles cicatrices.

Elle a fini par apprivoiser sa différence, jusqu’à oser poser pour quelques photos pour le magazine «Summum».

«Ça a été un défi personnel. Je me suis souvent imposé des barrières dans ma vie en me disant que la réponse serait toujours non et que les portes seraient tout le temps fermées», a-t-elle dit.

«Je ne voulais pas arriver à 60 ans en ayant le regret de ne jamais au moins avoir tenté ma chance.»

Stéphanie Masson assure que cette séance photo lui a donné encore «plus de confiance».

«Et ça démontre que la différence peut avoir sa place. J’espère que ça pourra montrer à toutes les autres personnes qui vivent avec une différence qu’ils aient l’audace de le faire.»