La controverse autour du chemin du Lac-Saint-Pierre Ouest se poursuit

Des travaux correctifs menés sur une portion du chemin du Lac-Saint-Pierre Ouest à Louiseville à la demande du ministère de l'Environnement doivent finalement être bonifiés, puisque le plan n'aurait pas été respecté à la lettre.

En 2016, la Ville a mené des travaux sur le chemin après avoir été reconnue coupable de ne pas avoir respecté la Loi sur la qualité de l'environnement en le construisant, dix ans plus tôt.

«Quand le chemin a été refait, on a modifié le plan [du ministère] parce que ça ne faisait pas de sens de creuser un fossé du côté des maisons. Il aurait fallu couper des arbres. On a plutôt mis un drain d'un côté à l'autre de la rue pour que l'eau s'écoule vers la terre inondable de l'autre côté», a expliqué Félix Boivin-Lacerte, un résident du secteur.

Or, le ministère de l'Environnement ne veut plus que l'eau de ruissellement traverse le chemin et se retrouve dans cette zone inondable, du côté ouest de la route. Il exige que la municipalité fasse un nouveau fossé du côté est du chemin.

«On m'a dit que des gens de l'Environnement avaient accepté le changement à l'été 2016, mais une autre équipe a dit "non, ce n'est pas correct". Là, il faut refaire encore», a dénoncé le maire Yvon Deshaies, qui soutient que la municipalité devra s'acquitter d'une facture de 27 000 $ pour ces nouveaux travaux.

Le ministère a expliqué que l'objectif de ces travaux correctifs est d'assurer la libre circulation des poissons suite aux crues.

«Ça fait deux ans qu'on est ici. On a vécu la pire inondation ce printemps et on n'a pas trouvé de poisson mort», a toutefois souligné M. Boivin-Lacerte.

Les résidents craignent que le nouveau fossé permette à la crue printanière d'atteindre leur terrain plus rapidement. Ils déplorent aussi que les deux fossés finissent par se rejoindre, si bien qu'un seul aurait suffi.