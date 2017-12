La maison de rêve d'une femme de Lac-Mégantic infestée de champignons

À peine un an après s'être portée acquéreuse d'une maison à Lac-Mégantic, une mère de famille s'est retrouvée forcée de l'abandonner en raison de la prolifération de champignons dans la demeure.

Maryse Fréchette et ses deux enfants ne peuvent tout simplement plus vivre dans leur nouveau chez soi. «Il y a deux à trois sortes de champignons dans toutes les pièces de la maison. On ne peut pas vivre ici, c'est une maison avec une qualité d'air insupportable», a expliqué la propriétaire en entrevue à TVA Nouvelles.

En novembre 2016, Mme Fréchette achète la maison de la rue Saint-Jean, dans le secteur Frontenac, qu'elle a visitée à trois reprises en compagnie de l'ancien propriétaire. Convaincue qu'il s'agit de la bonne maison pour elle et sa famille, elle se porte acquéreuse de la maison, sans toutefois la faire inspecter.

«Elle est vraiment belle de l'extérieur. Vraiment belle aussi de l'intérieur, mais les moisissures étaient invisibles au moment où j'ai visité la maison», a-t-elle précisé.

De sérieux ennuis de santé

Au fil des semaines, de graves ennuis de santé se sont manifestés chez tous les membres de la famille. La petite Rosie, 3 ans, a été la plus affectée. «Elle a été hospitalisée en avril pour une double pneumonie, un bronchospasme et une pharyngite. Quand elle a été admise à l'hôpital, ils lui ont mis un masque à oxygène parce qu'elle n'allait vraiment pas bien. Nous avons eu peur de la perdre», a expliqué la mère de famille, visiblement ébranlée.

Une décontamination de la demeure n'est pas envisageable, car elle s'avérerait trop coûteuse. Par ailleurs, aucune compagnie ne veut maintenant assurer la maison de Mme Fréchette.

La propriétaire a déjà investi 67 000 $ dans l'acquisition de sa maison. La banque exige maintenant qu'elle rembourse d'ici février prochain la balance de son prêt hypothécaire, qui s'élève à 26 000 $.