L'ancien DG de CHOI plaide coupable

L’homme d’affaires et ancien directeur général de CHOI-FM, Patrice Demers, a plaidé coupable, lundi, à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Selon les faits rapportés par l’avocat de la défense, Me Maxime Roy, Patrice Demers s’est fait intercepter par les policiers de la Sûreté du Québec le 20 septembre dernier après qu’il eut été dénoncé par une citoyenne.

«C’est une dame qui travaille pour Tolérance Zéro qui a vu M. Demers sortir d’un établissement. Comme il avait alors une conduite erratique, elle a avisé les policiers», a mentionné Me Roy.

Les policiers ont intercepté l’accusé sur l’autoroute 20 dans le secteur de Lévis et ceux-ci ont constaté que Demers avait une démarche chancelante et qu’il dégageait une odeur d’alcool, avait des yeux vitreux et un langage pâteux, puis ils ont procédé à son arrestation.

Bien que le taux d’alcool décelé chez l’accusé n'ait pas été mentionné en Cour, le procureur de la Couronne a souligné qu’il avait «été pris en compte» pour imposer à l’homme une amende un peu plus élevée que «la peine minimale».

Il a donc été condamné à payer une amende de 1300 $ et le tribunal lui a interdit de conduire pour une période d’une année.

Rappelons qu’au lendemain de son arrestation, Le Journal avait contacté l’ancien patron de Radio X qui avait avoué s’être fait arrêter sans toutefois donner de plus amples explications.