Le père pris de rage au volant fait face à six chefs d’accusation

Le père de famille pris de rage au volant samedi à Montréal, où il a entraîné ses quatre enfants dans une course de 20 kilomètres sur l’autoroute 40, fait face à six chefs d'accusation.

On reproche à Roberto Rego Bulhoes, 40 ans, de Saint-Félix-de-Valois, d'avoir omis de s'arrêter sur les lieux d'un accident, de conduite dangereuse, méfaits sur des véhicules et de méfaits ayant mis en danger la vie de trois adultes et deux enfants.

Il est aussi accusé de stupéfiants puisque du cannabis et du haschich ont été récupérés dans sa fourgonnette.

MATHIEU WAGNER/AGENCE QMI

Le conducteur accusé avait entamé sa cavale sur l’autoroute 40 ouest, où il a percuté un VUS à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa peu avant 10 h samedi, puis au moins une autre voiture à la hauteur de l’avenue Marien.

L'homme au volant du premier véhicule aurait alors décidé de le prendre en chasse. Les deux automobilistes enragés se seraient dépassés l’un l’autre jusqu’à ce qu’ils entrent à nouveau en collision à la sortie du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, une quinzaine de kilomètres plus loin.

La fourgonnette a finalement terminé sa course contre un muret de l’autoroute 20 Ouest à Longueuil, à la hauteur du boulevard Roland-Therrien. L’accident qui a mis fin au parcours du père de famille a créé un bouchon de circulation d’au moins cinq kilomètres.