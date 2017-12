Les 10 sujets les plus chauds sur Facebook en 2017

Si l’année 2016 a été profondément marquée par une campagne présidentielle américaine rocambolesque, celle qui se termine a été dominée par la place de la femme et les catastrophes naturelles, indique le palmarès «Year in review» de Facebook.

Chaque année, le réseau social dévoile sa liste des sujets qui ont marqué l’actualité sur sa plateforme. C’est également l’occasion de revenir sur les temps forts de la dernière année, au Canada comme dans le reste du monde.

À l’échelle nationale, les Canadiens ont été touchés par la mort de plusieurs grands noms du monde artistique. Les décès du chanteur Gord Downie (The Tragically Hip), Tom Petty, Chris Cornell (Soundgarden et Audioslave) et Chester Bennington (Linkin Park) se retrouvent tous parmi les 10 sujets qui ont fait le plus réagir au pays dans la dernière année.

Mais c’est la Journée internationale de la femme qui a suscité le plus de réactions au Canada et ailleurs dans le monde.

L’attentat de la mosquée de Québec a également fait réagir tout le pays, si bien que l’événement se trouve au 10e rang du palmarès national. La tuerie de Las Vegas arrive au troisième rang.

Ailleurs dans le monde, Facebook note que les utilisateurs de sa plateforme se sont réunis pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles et d’attentats. Le tremblement de terre au Mexique est l’événement qui a suscité le plus d’interactions avec l’outil de réponse de crise de Facebook.

Avec ses 20 M$ amassés, la campagne pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Harvey, au Texas, a été la plus importante collecte de fonds de l’année sur Facebook.

Top 10 des sujets les plus populaires au Canada