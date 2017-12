Les sorties scolaires en milieu culturel menacées

Les sorties scolaires en milieu culturel sont plus que jamais menacées. Certaines commissions scolaires pourraient les suspendre dès la prochaine rentrée scolaire en réponse aux comités de parents qui ont entrepris un recours collectif pour exiger le remboursement des frais perçus.

«Ça nous inquiète évidemment parce que la culture est un essentiel qui forge l’identité culturelle et collective de nos jeunes», explique Dominique Lapointe, agente de développement à Culture Bas-Saint-Laurent.

Les acteurs du milieu culturel réagissent à cette volonté des commissions scolaires de suspendre les sorties. Le problème est toutefois beaucoup plus complexe.

«Les commissions scolaires ont de moins en moins de leviers financiers et elles ont le souci de trouver des manières alternatives, ce qui crée d’autres problématiques, c’est-à-dire une certaine forme de facturation aux parents qui ont eux aussi des soucis financiers», ajoute-t-elle.

C'est pourquoi près d'une trentaine d'organismes culturels du Québec font front commun pour dénoncer la situation. Ils réclament au ministre de l'Éducation et à la ministre de la Culture et des Communications d'intervenir au plus tôt dans ce dossier.

«Avec la nouvelle politique culturelle qui s’en vient, pouvons-nous nous assurer qu’il va y avoir une équité d’accès et une qualité d’accès à la culture pour tous nos jeunes au Québec et comment fait-on pour le faire?»

Il reste maintenant à voir si le gouvernement aura une oreille attentive aux inquiétudes soulevées par le milieu culturel.