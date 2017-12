L’explosif n’a pas bien fonctionné, croit un expert

L’explosion d’une bombe artisanale dans un tunnel du métro de New York, lundi en pleine heure de pointe matinale, aurait pu faire un nombre beaucoup plus élevé de victimes, que les quatre blessés rapportés.

«S’il y a eu si peu de dommages ou si peu de blessés, bien que cela est relatif, ça pourrait peut-être dépendre du fait que l’explosif n’était pas aussi puissant qu’escompté», évalue un ancien artificier de la Sûreté du Québec en entrevue à 100% Nouvelles, à LCN.

Stephen Yergeau explique qu’une bombe artisanale – aussi appelée une «pipe bomb» – comme celle utilisée ce matin à New York ne vise pas à causer des dommages importants aux bâtiments, mais plutôt un maximum de victimes. Et en ajoutant notamment des vis ou des clous à l’engin explosif, les blessures que la déflagration peut provoquer sont encore plus sérieuses.

En observant la photo du suspect, où on le voit blessé et gisant au sol, l’expert constate que les blessures qu’il s’est infligées «ne sont pas aussi graves que si l’explosif avait bien fonctionné».

M. Yergeau relève ensuite que l’auteur présumé de la tentative d’attentat a subi d’importantes brûlures. «Cela laisse entendre qu’il y a eu mauvais fonctionnement de la charge en tant que telle, ce qu’on appelle dans notre jargon, un "load detonation".»

Pas assez solide?

L’ancien artificier de la SQ émet aussi cette hypothèse: «Peut-être que la "pipe bomb" n’était pas suffisamment solide pour contenir une grosse partie de l’énergie de l’explosif avant d’éclater.» Chose certaine, seul le suspect peut dire s’il a lui-même déclenché sa bombe ou si celle-ci a éclaté de façon accidentelle, soutient M. Yergeau, qui ajoute que dans les circonstances, «on est très chanceux de ne pas avoir eu plus de blessés» et que les trois personnes qui l’ont été, outre le suspect, auraient pu l’être beaucoup plus gravement.

«Dans les meilleurs paramètres d’un engin explosif comme celui-là, il aurait pu y avoir beaucoup plus de personnes de blessées ou même de tuées.» D’autant plus que la détonation s’est produite dans un tunnel, ce qui entraîne une «réverbération de l’onde de choc» plus rapide, précise le spécialiste en la matière. Le suspect, un homme de 27 ans, avait attaché la bombe sur lui.

Bref, même si l’on parle d’une bombe artisanale, ce n’est pas aussi improvisé qu’on peut le croire. «Chacune des étapes de fabrication doit être réalisée de manière très professionnelle si on ne veut pas avoir de problème», conclut-il.