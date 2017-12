Mise au jeu sur la glace de la place Jean-Béliveau

Quatre artistes du spectacle Crystal du Cirque du Soleil ont offert lundi soir une courte prestation sur la nouvelle patinoire de la place Jean-Béliveau, désormais accessible au public.

À l’occasion de l’ouverture officielle de la patinoire, les athlètes-acrobates ont offert un numéro gratuit de tap-dance afin de donner un avant-goût du spectacle Crystal, qui sera présenté à sept reprises au Centre Vidéotron, du 13 au 17 décembre. Mains nues à -10 °C, la patineuse a certainement trouvé l’hiver québécois un peu rude.

Devant quelques dizaines de spectateurs qui ont bravé le froid avant la tempête, le Cirque du Soleil a promis « une performance audacieuse et inattendue » dès demain soir. La troupe mettra ensuite le cap sur Montréal, Windsor, Detroit et Pittsburgh.

À l’extérieur, les travailleurs de l’entreprise Synerglace Canada ont terminé les aménagements. La patinoire et le sentier de glace, qui peuvent résister jusqu’à 10 °C, sont maintenant ouverts gratuitement aux patineurs et aux joueurs de hockey, tous les jours.

« C’est une très belle expérience hivernale. J’ai 71 ans avec une prothèse du genou et de la hanche, et je suis sur mes patins ! Pas d’équipe de hockey, c’est désolant, mais Bettman ne nous donne aucune chance. Mais un jour, il va partir ! » a affirmé Carol Leclerc, qui espère un petit miracle. La septuagénaire croit que l’ambiance sera tout de même au rendez-vous.

Les joueurs pourront aussi pratiquer le « pond hockey » sur la surface glacée. Avec des tapis qui sentent le neuf, un chalet offre un service de location et d’affûtage, ainsi qu’un casse-croûte dans le pavillon de la Jeunesse.

« Il y a une belle salle. On va patiner et on va jouer au hockey ! » a lancé Réjean Guilbault.

Patinoire de la place Jean-Béliveau

- Gratuit aux patineurs et aux joueurs de hockey

-Ouverte tous les jours:

De 10 h à 22 h la semaine

De 8 h à 22 h le week-end

La fermeture est prévue après la relâche scolaire, le 11 mars 2018.