Montréal veut bannir les boissons sucrées

Il ne sera bientôt plus possible d’acheter une boisson gazeuse dans un aréna de Montréal puisque la Ville souhaite bannir la vente de boissons sucrées dans les différents bâtiments municipaux.

L’interdiction se fera «graduellement» pour permettre à la Ville de s’entendre avec les arrondissements et pour laisser le temps aux contrats des fournisseurs de se terminer, a expliqué la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Le type de boissons qui pourront être bannies et les lieux d’interdiction, comme les arénas et les chalets dans les parcs, seront discutés au cours des prochains mois. La motion originale présentée lundi au conseil municipal prévoyait entre autres le bannissement des boissons énergisantes, des boissons dites sportives, des cafés et thés aromatisés, des eaux aromatisées et de certains jus de fruit.

«On va prendre le temps d’étudier [la motion]. On va examiner les mesures qu’on peut mettre en place concrètement», a expliqué Rosannie Filato, responsable du développement social et communautaire au comité exécutif, qui désire prendre le temps de se pencher sur la question. La permission de consommer des boissons sucrées dans les bâtiments de la Ville devra aussi être examinée.

Le conseiller de ville Marvin Rotrand a présenté une motion sur le sujet lundi au conseil municipal qui a fait l’objet d’un long débat et de plusieurs modifications. La motion a finalement été adoptée à 54 voix pour et 5 contre.

«C’est un grand pas en avant aujourd’hui. La Ville prend une position courageuse», a souligné Marvin Rotrand. Les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Laurent ont déjà un règlement du genre en vigueur.

«Allons-nous instaurer une police du sucre?», a déploré de son côté le maire d’Anjou Luis Miranda, qui appuyait la motion d’origine qui ne comprenait pas le bannissement graduel des boissons sucrées, mais l’imposition d’une taxe sur les boissons sucrées.

Taxe d’accise

La motion présentée par Marvin Rotrand demande au conseil municipal d’inciter le gouvernement fédéral à imposer une taxe nationale d’accise sur les boissons sucrées comme les boissons énergisantes et l’eau sucrée.

«Ce qui est suggéré par l’Organisation mondiale de la Santé, c’est une taxe d’accise de 20 à 50 %», a précisé le conseiller lors d’un point de presse. Une portion des sommes perçues par le gouvernement fédéral servirait à créer un fonds visant à faire la promotion des saines habitudes de vie.

Marvin Rotrand avait déjà présenté en 2014 une motion pour taxer les boissons sucrées qui avait été refusée à l’époque par l’administration de Denis Coderre.