Peu d’investissements sur les pires routes du Québec

Le CAA-Québec et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pressent le gouvernement d’investir dans la réfection des routes locales, dont les dix qui se retrouvent au palmarès annuel des pires routes du Québec.

Initiative lancée il y a trois ans, le palmarès des pires routes du CAA-Québec a toujours porté ses fruits en favorisant la réfection des routes nommées. Les résultats tardent par contre à venir cette année alors que seulement 4,5 millions $ ont été investis sur l’ensemble des dix routes depuis la publication du classement.

«C’est assez modeste cette année, a confirmé le porte-parole de l’organisme Pierre-Olivier Fortin. Seulement pour refaire la route qui est au premier rang, le chemin Kilmar à Grenville-sur-la-Rouge, il faudrait 20 millions $.»

Selon le CAA, le fait que les dix routes au palmarès soient de responsabilité municipale explique le peu d’amélioration en cours d’année. «La plupart sont des routes municipales qui se trouvent en région. Le territoire est donc grand, il y a beaucoup de kilomètres à entretenir et peu de contribuables pour payer. Les municipalités n’y arrivent plus», estime M. Fortin.

Pas suffisant

Pour donner un coup de pouce aux municipalités, le gouvernement verse chaque année 87 millions $ dans le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. Le problème est que le montant n’a jamais été indexé depuis 1993, selon la FQM.

«Quand on n’indexe pas pendant plus de 20 ans, c’est sûr qu’un moment donné, on finit par avoir des problèmes. Ça fait 15 ans qu’on demande au gouvernement de bonifier ce montant-là, mais presque rien n’a bougé», s'est désolé Richard Lehoux, président de la Fédération.

Urgence d’agir

La Fédération des municipalités et le CAA exhortent maintenant le gouvernement d’agir pour assurer la pérennité du réseau routier régional. Les deux organismes souhaitent que le provincial «arrête de mettre tous ses œufs dans le même panier» et investisse aussi dans les petites municipalités. «On est conscient que les grandes villes sont importantes, mais ça ne doit pas être au détriment des municipalités qui ont à entretenir 33 000 km de chemins», a clamé Richard Lehoux.

Le président de la FMQ souligne que personne parmi les élus concernés n’aime se retrouver au palmarès ou offrir des routes délabrées à ses citoyens. Il souhaite donc rencontrer le plus vite possible le nouveau ministre des Transports André Fortin pour régler une bonne fois pour toutes la question du financement du Programme d’aide.

Les 10 pires routes du Québec

1. Chemin Kilmar, Grenville-sur-la-Rouge

2. Chemin Newton, Mascouche

3. Boulevard Gouin Est, Montréal

4. Rue Principale, Sainte-Julie

5. Montée du Bois-Franc, Saint-Adolphe-d’Howard

6. Avenue D’Estimauville, Québec

7. Chemin Saint-Thomas, Sainte-Thècle

8. Chemin Brunelle, Carignan

9. Traverse de Laval, Lac-Beauport

10. Route du Portage, La Martre

Source : CAA-Québec