Près de 12 G$ de péréquation pour le Québec en 2018-2019

Le Québec touchera 11,7 milliards $ en péréquation pour l’année 2018-2019.

Six provinces canadiennes recevront des paiements en vertu du programme, dont la somme totale s'élève à 18,9 milliards $.

Le Québec en est encore une fois le plus grand bénéficiaire pour des raisons démographiques, puisque les autres provinces qui touchent de la péréquation ne sont pas très peuplées. Il a touché 11 milliards $ en 2017-2018. Cette année encore, il recevra davantage que les cinq autres provinces mises ensemble.

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a annoncé ces chiffres dans le cadre de la rencontre avec ses homologues provinciaux qui se termine lundi soir à Ottawa.

Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick toucheront chacune un montant d’environ 2 milliards $. L’Île-du-Prince-Édouard recevra 419 millions $.

Avec un chèque de 963 millions $, l’Ontario encaissera le plus petit montant au pays par rapport à la taille de sa population. La province de 14,1 millions d’habitants touchera 67,85 $ par tête.

À ce chapitre, le Québec se classe au deuxième rang, avec 1397,66 $ par habitant, avec une population de près de 8,4 millions d’individus, selon les derniers chiffres de Statistique Canada.

Encore une fois, l’Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador seront exclues des paiements de péréquation.

Pour 2018-2019, le Québec touchera un total de 23,7 milliards $ en transferts, si on additionne la péréquation à l’argent de la santé et des programmes sociaux. Le transfert fédéral en santé s’élèvera à 8,7 milliards $ et celui pour les programmes sociaux se chiffrera à 3,2 milliards $.

Les ministres des Finances de partout au pays sont réunis dans la capitale fédérale depuis dimanche soir. La révision de la formule de calcul de la péréquation figure au menu des discussions.