Trois supplémentaires pour «2017 revue et corrigée»

Le bilan humoristique de fin d’année du Théâtre du Rideau Vert, «2017 revue et corrigée», sera présenté au moins jusqu’au 7 janvier prochain grâce à l’ajout de trois supplémentaires.

Proposé depuis le 28 novembre, le spectacle mêlant sketches, chorégraphies et chansons mis en scène par René Simard peut compter sur des prestations de Julie Ringuette, Suzanne Champagne, Martin Héroux, Benoit Paquette et Marc St-Germain qui enchaînent les imitations, dont celles de Julie Payette, Denis Coderre, Céline Dion et Julie Snyder.

Il est possible de se procurer des billets pour l’une ou l’autre des représentations de «2017 revue et corrigée» au rideauvert.qc.ca.