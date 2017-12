Un avocat montréalais nommé chien de garde de l’éthique fédérale

Les libéraux de Justin Trudeau ont choisi un avocat montréalais et fonctionnaire de carrière pour combler le poste de chien de garde de l’éthique des élus.

C’est Mario Dion qui devrait être le prochain Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique fédéral, a annoncé la leader du gouvernement Bardish Chagger à la Chambre des communes lundi après-midi.

Si sa nomination est entérinée par les parlementaires, celui qui a travaillé pendant plus de 35 ans dans les hautes sphères de la fonction publique fédérale reprendra le flambeau de Mary Dawson. Celle-ci a notamment lancé, au cours du dernier mois, une enquête visant l’actuel ministre des Finances Bill Morneau en lien avec des allégations de conflit d’intérêts entre lui et la firme qu’il a fondée, Morneau Shepell.

M. Dion est présentement le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada depuis 2015. L’avocat natif de Montréal a également occupé le poste de commissaire à l'intégrité du secteur public entre 2011 à 2014 et a travaillé dans le service juridique de nombreux ministères et bureaux fédéraux depuis 1980.

«Mario Dion a une impressionnante feuille de route en tant que haut fonctionnaire, qui s'étend sur trois décennies et six gouvernements différents. Cela fait de lui un excellent choix pour devenir le prochain commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada. Je suis convaincue qu'il poursuivra le travail afin de renforcer la responsabilisation et la confiance», a indiqué par communiqué Mme Chagger.