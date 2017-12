Un groupe suisse renonce à acheter Juste pour rire

Le conseil d’administration du groupe GF Productions s’est réuni pendant le Montreux Comedy Festival pour statuer sur le projet de rachat du Groupe Juste pour rire et le groupe a annoncé, lundi, avoir décidé de se retirer de la course.

«Après avoir rencontré les principaux acteurs québécois et analysé le dossier, je suis convaincu que Juste pour rire doit rester une propriété entièrement québécoise. Une participation minoritaire n’est pas à notre avantage», a laissé entendre Grégoire Furrer, président et fondateur de GF Productions.

Le groupe a indiqué vouloir consacrer ses moyens financiers et ceux de ses investisseurs à son propre réseau de festivals et à des projets internationaux. GF Productions comptent déjà dans ses rangs Montreux, Johannesburg et Dubaï.

«Nous réaffirmons toutefois notre volonté de prendre de l'expansion à l'international. Nos événements sont francophones et le Québec peut et doit avoir un rôle important dans notre expansion. Nous souhaitons la meilleure des chances aux futurs propriétaires de Juste pour rire et serions ravis de collaborer avec eux», a-t-il ajouté.