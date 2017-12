Un piéton de 70 ans heurté mortellement à Montréal

Heurté par un automobiliste qui se serait trompé de pédale, un homme de 70 ans est mort des suites de ses blessures, lundi en fin d’avant-midi, dans Saint-Michel, à Montréal.

Le malheureux accident s’est produit un peu après 11h, à l’intersection de l’avenue Papineau et de la rue L.-O. David.

Selon les premières informations disponibles, le conducteur de la voiture, un homme âgé, aurait appuyé sur la pédale d’accélérateur plutôt que sur le frein durant une manœuvre de stationnement.

Maxime Deland/Agence QMI

Il aurait ensuite heurté le piéton qui se trouvait sur le trottoir, lui infligeant de graves blessures.

«Ce n’était pas beau à voir», a laissé tomber un témoin de la scène rencontré sur les lieux.

Transportée d’urgence à l’hôpital, la victime a succombé à ses blessures peu de temps après son admission.

La voiture a terminé sa course contre un immeuble à logements, qui a légèrement été endommagé lors de l’impact.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de l’endroit où s’est produite la collision et une enquête a été ouverte pour établir la cause et les circonstances de l’accident.

La rue L.-O. David a été temporairement fermée à la circulation, entre la rue Cartier et l’avenue Papineau.