Une association donne un sapin naturel au Grand Marché de Noël pour éviter la controverse

Une association de producteurs d’arbres de Noël a décidé d’offrir un des plus hauts sapins de la métropole au Grand Marché de Noël de Montréal après avoir été associée contre son gré à l’immense «sapin laid» installé l’an dernier à la Place des Festivals.

«On était déçus que le sapin géant ne provienne pas de nous l’année passée. Les médias nous appelaient, mais on n’était pas au courant du dossier [...] Je ne veux pas trop dire de choses négatives, mais l’année passée, c’était une épinette, pas un vrai sapin», a dit au «24 Heures» le président de l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ), Jimmy Downey.

L’an dernier, l’entreprise Sapin MTL s’était donné comme mission de doter la métropole québécoise du plus grand sapin du monde. Montréal avait finalement hérité d’un sapin croche et dégarni de 26 mètres un peu plus petit que le célèbre arbre de Noël du Rockefeller Center, à New York, d’une hauteur de 28 mètres.

Surnommé le «sapin laid» sur les réseaux sociaux, celui-ci a rapidement fait le tour du monde.

Afin d’éviter d’être associée de nouveau à un affreux sapin, l’APANQ a décidé cette année de donner un sapin naturel bien taillé provenant de Montérégie au Grand Marché de Noël.

«Depuis l’année passée, l’association a décidé d’être de l’avant pour donner des arbres comme ça» à divers évènements festifs, a indiqué M. Downey.