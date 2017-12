Une conductrice de 17 ans lutte pour sa vie après un accident

Un grave accident impliquant un semi-remorque et un véhicule est survenu sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges vers 6h20 lundi matin.

La conductrice de la voiture, une jeune femme âgée de 17 ans de la région de Rimouski qui était seule à bord, a subi des blessures importantes. La Sûreté du Québec confirme qu’elle lutte toujours pour sa vie. Vers midi, son état était stable, mais sérieux. Elle a pu être transférée dans un hôpital de Québec. La conductrice du camion semi-remorque a subi des blessures légères.

«Pour une raison qu’on ignore toujours la jeune conductrice a perdu le contrôle de son véhicule pour se retrouver dans la voie inverse. Malheureusement, au même moment, ou malheureusement arrivait un camion semi-remorque. Il y a eu impact latéral du côté passager du véhicule» a expliqué le porte-parole de SQ, Claude Doiron.

Capture d'écran TVA Nouvelles

La route a été rouverte aux automobilistes. La circulation se fait en alternance. Rappelons que la route 132 a été fermée pendant plus de 2 heures. Les automobilistes ont dû faire un détour via la route 281 vers St-Cyprien et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un détour de plus de 80 km. Les petites routes du détour peuvent cependant être glissantes, la prudence est de mise