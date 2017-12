Vers un record des greffes de poumons

Le CHUM, seul centre hospitalier à effectuer des greffes de poumons au Québec, pourrait égaler ou même battre un record établi il y a deux ans.

En 2015, 56 greffes ont été effectuées, 51 greffes en 2016 et pour 2017, le CHUM a dépassé la barre des 50 et s'approche des 56.

Du côté du CHUM, on croit que les campagnes de sensibilisation portent leurs fruits puisque les gens semblent plus nombreux à signer leur carte de don d'organe.

Effectivement, quelque 4 millions de Québécois ont signifié leur volonté de donner leurs organes à leur décès.

Toutefois, ce sont seulement que 25% des poumons qui sont retenus en raison des considérations médicales.

Un pneumologue du CHUM honoré

Le pneumologue responsable de l'équipe spécialisée, le Dr Charles Poirier, a été honoré par Transplant Québec. Il fait partie du programme depuis sa fondation il y a 20 ans.

Le Dr Poirier qui est également chercheur cherche toujours à combler le fossé après les greffes, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter les rejets après les interventions.

«Il nous reste encore des embuches que l'on doit surmonter comme surtout le rejet chronique, c'est une cicatrisation des poumons qui se fait avec le temps et on a plusieurs mécanismes potentiels que l'on traite actuellement, mais on n'a pas trouvé le médicament miracle», explique-t-il.

Le Dr Poirier précise que 50% des patients avec un rejet chronique mourront dans les deux ans.