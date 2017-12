11 idées cadeaux pour un Noël techno

Pas facile de dénicher le cadeau de Noël unique pour ses proches, mais grâce aux nouvelles technologies, l’étendue des choix est beaucoup plus vaste qu’auparavant. Voici une liste de cadeaux technos qui risquent de se retrouver sous plusieurs sapins le 25 décembre.

Voyez dans la capsule ci-dessus un aperçu des produits technologiques les plus populaires cette année.

Quelques idées pour le bas de Noël :

Des gants adaptés pour les accrocs aux textos (Moins de 30 $)

Plusieurs entreprises ont lancé une gamme de gants d’hiver adaptés à la réalité des téléphones intelligents et de leur écran tactile. Avec ces gants, vous n’aurez plus à les retirer pour utiliser votre appareil puisqu’ils sont fabriqués avec un conducteur électrique qui permet au courant de passer entre votre corps et le téléphone.

Un chargeur portable (Moins de 30 $)

Idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone intelligent ou qui oublient constamment leur chargeur, ce cadeau est à la fois utile et différent. Vos proches qui voyagent en sac à dos à travers le monde y trouveront particulièrement leur compte.

Une prise de courant intelligente (Moins de 50 $)

Ce gadget est la porte d’entrée parfaite pour quiconque souhaite goûter à l’univers des maisons intelligentes. La prise intelligente Wemo permet de contrôler à partir d’une application mobile tout ce que vous y brancher. Elle permet par exemple de mettre en marche votre percolateur depuis votre lit le matin ou encore d’ajuster l’éclairage à distance. Elle est également compatible avec des assistants personnels comme Google Home ou Alexa.

Un drone miniature (Moins de 50 $)

Les drones sont les nouvelles voitures téléguidées. Et ils sont disponibles dans différentes tailles et à différents prix. Les drones miniatures sont étonnamment performants malgré leur taille, mais peuvent être plus fragiles que leurs grands frères. Certains sont en vente pour moins de 40 $ et représentent une parfaite introduction à ces nouveaux gadgets téléguidés. D’autres drones de taille plus imposante sont aussi disponibles sur le marché à moins de 150 $, dont un à l’effigie de la saga Star Wars, tandis que les plus performants, équipés notamment d’une caméra, peuvent être atteindre plus de 1200 $.

Bureau en Grose

Des incontournables sous le sapin

Un haut-parleur sans fil portatif (entre 50 $ et 150 $)

Ils existent en différents modèles et proposent des degrés d’efficacité variés, mais les haut-parleurs portatifs seront nombreux dans la poche du père Noël cette année. Assurez-vous d’en choisir un qui saura retransmettre une qualité sonore supérieure, même s’il vous faut débourser quelques dollars supplémentaires. Dans la plupart des cas, l’investissement en vaut la peine. Le principe est simple : connectez votre appareil via Bluetooth au haut-parleur, choisissez votre chanson et montez le volume! Le genre de cadeau que vous voudrez déballer avant que la fête commence.

Un assistant personnel intelligent Google Home (entre 40 $ et 180 $)

C’est le produit de l’heure. La première génération de ces merveilles d’intelligence artificielle a fait dissiper les doutes quant à leur utilité et ils semblent destinés à se retrouver dans beaucoup de ménages une fois le temps des Fêtes passé, particulièrement le Google Home, dont la disponibilité est déjà raréfiée à l’approche des Fêtes.

Un assistant personnel intelligent permet de répondre à vos questions, d’organiser votre horaire, de vous rappeler vos rendez-vous, de jouer de la musique et de contrôler différents appareils connectés, pour ne nommer que quelques-unes de ses nombreuses fonctionnalités. Le Google Home est aussi disponible dans sa version mini, un peu moins performant en ce qui concerne le haut-parleur, mais aussi moins dispendieux.

Écouteurs sans fil (entre 50 $ et 150 $)

À une époque où le port Jack est voué à disparaître, mieux vaut se doter d’écouteurs sans fil de qualité. Comme pour les haut-parleurs sans fil, cette gamme de produits offre des écouteurs dans un vaste éventail de prix. Vaut mieux s’équiper d’écouteurs munis d’un cordon pour éviter la perte du gadget. Attention aussi de choisir des écouteurs résistants aux intempéries et qui demeurent bien en place dans les oreilles grâce à leur texture adhésive, car qui dit sans fil, dit plus facile à égarer.

Un gramophone sans fil (Plus de 100 $)

Voilà une version beaucoup plus créative des haut-parleurs sans fil et qui fait un clin d’œil au passé. Ce «gramophone» sans fil allie style unique et qualité sonore en plus de compter sur une batterie d’une durée de vie de 12 heures. Un cadeau idéal pour l’amateur de musique qui a déjà tous les gadgets.

Ensemble de Robot Dash & Dot, ou Wonder Pack (entre 350 $ et 400 $)

Le Wonder Pack est un produit issu de la robotique destiné aux jeunes enfants (8 ans et plus). On pourrait le qualifier de «robot domestique», mais avec un but clair : améliorer les capacités cognitives et motrices des enfants. Les robots sont capables de détecter ce qui les entoure et de se déplacer en fonction de leur environnement en plus d’interagir entre eux et avec les enfants. Le produit de base comprend une paire de robots, mais plusieurs extensions sont aussi sur le marché, comme une catapulte (près de 50 $). Un cadeau futuriste qui promet de captiver l’imaginaire des enfants.

Dot Wonder Workshop

Une imprimante pour téléphone intelligent (Plus de 100 $)

Le retour vers le matériel se poursuit en photographie. Le numérique c’est bien, mais tenir un souvenir dans ses mains, c’est mieux, diront plusieurs adeptes de ces imprimantes miniatures. À peine plus gros qu’un téléphone, elles sont contrôlées par Bluetooth et permettent d’imprimer sur-le-champ vos photos. Le HP Sprocket est un choix populaire ici.

Certaines caméras sont vendues avec imprimante intégrée, permettant de recréer l’effet de l’impression instantanée du fameux modèle Polaroid. Pour moins de 100 $, vous pouvez mettre la main sur l’un de ses appareils dont la popularité ne ralentit pas. Le modèle Instax, de Fuji, a un bon rapport qualité-prix. Mais attention, sachez que les recharges de film instantané sont vendues au coût de 20$ pour deux cartouches de 10 papiers.

Un bracelet Fitbit (Plus de 100 $)

Pour ceux qui sont aussi actifs que technophiles, plusieurs options s’offrent à vous. Le bracelet intelligent Fitbit, offert dans une large gamme de produits et de prix, fait beaucoup parler de lui. Il s’agit d’un bracelet qui mesure chaque jour vos activités physiques et votre dépense calorique. Ces informations sont ensuite disponibles dans une application mobile qui permet de suivre votre progression. Le Fitbit évalue également la qualité de votre sommeil et peut agir comme agenda personnel en vous ramenant à l’ordre si l’idée de sauter le jogging quotidien vous venait à l’esprit.