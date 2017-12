Boissons sucrées bannies par Montréal : «un mouvement qui risque de prendre de l’ampleur»

La décision de la Ville de Montréal de bannir «progressivement» la vente de boissons sucrées dans les différents bâtiments municipaux gonfle d’optimisme Mylène Drouin, chef médicale de la Direction de santé publique de Montréal.

«Je crois que le fait que la Ville s’investisse de plus en plus à transformer l’environnement pour amener des choix santé, c’est très positif», a-t-elle avoué en entrevue à Mario Dumont.

«C’est un mouvement qui risque de prendre de l’ampleur, qui risque de s’étendre dans nos milieux de travail et d’autres sphères», ajoute-t-elle.

Malgré l’opposition de certains citoyens, qui voient en cette mesure une intervention du gouvernement pour limiter leur liberté de choix, Mylène Drouin remet les choses en perspective.

«Est-ce qu’avec l’ensemble du marketing de l’industrie agroalimentaire qu’on dirige vers nos jeunes, est-ce vraiment un libre choix?»

«On le voit depuis le début des années 90, la hausse de consommation des boissons sucrées est très élevée et ne fait qu’augmenter. La chose qui a changé? On a plus de produits et plus de marketing qui ciblent directement les jeunes», analyse l’experte.

Même si le lait, le lait aromatisé ou le jus de fruit purs sont exclus de la catégorie des «boissons sucrées», Mylène Drouin rappelle que «la boisson de choix, c’est l’eau».

Aucune valeur nutritive

Au-delà des effets sur la santé des boissons sucrées comme le diabète, les caries dentaires et l’obésité, Mylène Drouin soulève aussi l’apport nutritif inférieur de type de produit.

«Ces boissons sucrées n’ont aucune valeur nutritionnelle [...] Et en plus, sous forme liquide, le sentiment de satiété est diminué et les gens ont tendance à en prendre plus»

L’OMS recommande un niveau d’apport calorique de sucre n’excédant pas 10 milligrammes par jours, soit l’équivalent de 12 cuillères à thé. Certains prônent même de ne pas dépasser 6 milligrammes.

Question d’échelle, Mylène Drouin précise qu’une seule boisson équivaut à 10 cuillérées à thé et une boisson énergisante à 13.

«Le message qui est envoyé, c’est que l’industrie agroalimentaire va devoir ajuster son offre à la demande. Si la population demande des alternatives, on va devoir y répondre. Habituellement, ils sont très bons pour s’adapter», conclut-elle.