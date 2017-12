De l'espoir pour les personnes atteintes de fibrose kystique

Des chercheurs du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) ont fait une découverte qui pourrait améliorer considérablement les traitements aux personnes atteintes de fibrose kystique.

Cette avancée pourrait donner espoir aux quelque 4000 Canadiens qui vivent avec cette maladie.

Caroline Guillotte, qui en est elle-même atteinte, doit prendre quotidiennement 40 médicaments de toutes sortes pour diminuer les symptômes. Sa capacité pulmonaire est de seulement 36%. «Quand on respire, c'est comme dans une petite paille. C'est difficile», raconte-t-elle.

Son espoir grandit depuis qu'elle a appris que les chercheurs montréalais ont identifié une molécule qui pourrait augmenter l'efficacité de deux médicaments qui existent depuis 10 ans. Ils ont pour but de contrôler la production anormale de protéines, d'accroître la capacité pulmonaire et de diminuer les infections, mais leur taux d'efficacité varie entre seulement 5% et 15%, selon les malades.

Les scientifiques ont cherché à connaître les causes de ce taux d’efficacité aussi bas. Avec l'accord des patients, ils ont prélevé plus de 400 échantillons de cellules nasales et de poumons retirés lors de transplantations pulmonaires.

«Ce qu'on voit à l'intérieur ici, ce sont de petits morceaux de poumons de patients en fibrose kystique, donc qu'ils leur ont été retirés», commente Emmanuelle Brochiero, chercheuse au CRCHUM et professeure à l’Université de Montréal.

Les chercheurs ont ensuite reproduit en laboratoire les tissus respiratoires des patients et les ont analysés.

«C'est comme dans nos poumons. C'est en contact avec l'air et le dessous, il y a du milieu de culture qui permet de nourrir les cellules», explique Mme Brochiero.

Les poumons des patients sont remplis de différentes souches de bactéries. Les substances relâchées par ces bactéries peuvent varier d'une personne à l'autre et nuire aux traitements existants. L’équipe de chercheurs a découvert qu'en ajoutant une molécule qui existe déjà et qui est utilisée habituellement avec un antibiotique dans les soins en fibrose kystique, on réussit à augmenter considérablement l'efficacité des médicaments.

«Nous, ce qu'on aimerait, c'est de potentiellement pouvoir mieux prédire, en fait, l'efficacité du traitement d'un patient à l'autre en fonction de ses mutations bien sûr, de ses propres cellules», mentionne la chercheuse.

Les scientifiques devront poursuivre leurs travaux pendant quelques années avant d'obtenir les autorisations afin que leur solution soit administrée à des patients.

Cette découverte pourrait être très importante parce que le Québec a la plus forte prévalence de fibrose kystique en Amérique du Nord: 1 bébé sur 2500 est touché. L’espérance de vie moyenne est de 49 ans, mais tous les espoirs sont maintenant permis.

«Tout le monde se croise les doigts, confie Caroline Guillotte. Tout le monde espère parce que c'est vraiment la meilleure chance qu'on a de vivre longtemps.»

-D’après un reportage d’Harold Gagné