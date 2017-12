Des changements dans la gestion des opérations à la SQ

Après le cafouillage magistral sur l’autoroute 13 l’an dernier lors d’une tempête de neige, des changements ont été apportés à la gestion des opérations par la Sûreté du Québec.

Les 14 et 15 mars dernier, des dizaines d’automobilistes sont restés pris pendant des heures sur l’autoroute 13, embourbés dans la neige. La Sûreté du Québec et le ministère des Transports avaient été blâmés pour leur manque de communication et leur mauvaise gestion des opérations.

Depuis, la Sûreté du Québec a mis en place un centre de vigie et de coordination ouvert «24 heures sur 24, 7 jours sur 7» afin de mieux suivre les situations en développement et déployer efficacement ses ressources.

«C’est quelque chose qui avait été pensé depuis un certain temps. Il est évident que les événements de l’autoroute 13 ont accéléré les choses», souligne la porte-parole du corps policier, Martine Asselin, en entrevue à l’émission «Le 9 heures».

«On a des officiers qui sont sur place et qui arrivent avec des bagages différents, autant de la circulation que des enquêtes. Ça permet que tout officier d’opération qui est sur un événement doit se rapporter au centre de vigie et rapidement on peut déployer les interventions nécessaires, que ce soit en enquête ou des postes de commandement.»

Les officiers peuvent ensuite décider d’ouvrir des centres dans des régions en particulier pour coordonner les opérations locales.

C’est ce qui a été fait aujourd’hui, où on a ouvert un centre pour la région métropolitaine, donne en exemple la policière.

«Il y a un suivi qui se fait depuis les petites heures du matin. Il y a la planification d’ajout d’effectifs : ceux qui étaient de nuit vont rester pour supporter l’équipe de jour et ceux de jour vont entrer plus tôt pour s’assurer de la fluidité de la circulation.»

Et la préparation se fait à l’avance, plutôt qu’en réaction à ce qui se déroule sur le terrain.

«Depuis hier matin, dans une opération comme celle-là, on s’assoit avec nos partenaires pour s’assurer qu’on a le bon lien, autant avec le ministère des Transports qu’avec les municipalités et avec les officiers de mesures d’urgence des différentes régions. [...] Si on a besoin d’avoir un déneigeur ou un autre outil, on peut s’assurer d’avoir tous les services nécessaires très rapidement.»