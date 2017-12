Deux jeunes appréhendés près du métro Longueuil

Peu avant minuit, les agents Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) ont arrêté deux jeunes hommes de 21 ans et 24 ans à la station de métro Longueuil et ils seront accusés de méfaits publics et d’entrave au travail des policiers.

Pascal Girard/AGENCE QMI Deux hommes ont été arrêtés après avoir vandalisé un poste de police secondaire de la police de Longueuil situé à l'intérieur de l'édicule de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, au Terminus Longueuil, vers 23h30, le lundi 11 décembre 2017. PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

Un premier jeune homme a été appréhendé par des limiers pour une infraction à un règlement municipal et il aurait refusé de s’identifier. Il a donc été amené au poste de police du SPAL installé au terminus. Lors d’une fouille, du cannabis a été trouvé sur le suspect.

«Une fois à l’intérieur du poste, il s’est mis à crier le nom d’un camarade qui était à l’extérieur et ce, dernier a fracassé la vitre de la porte d’entrée pour y entrer», a rapporté Jean-Pierre Voutsinos du SPAL.