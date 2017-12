«Je t’aime, pops» - Ludovick Bourgeois

Quelques centaines de fans se sont joints aux parents et amis de Patrick Bourgeois, lundi, pour rendre un dernier hommage au chanteur des BB emporté par le cancer. «Surveille-nous d’en haut», lui a demandé son fils Ludovick Bourgeois, visiblement très ému, envoyant un baiser vers le ciel.

«Le plus dur, c’est de dire bye à un ami, une idole, un mentor et un producteur, mais le plus important, dire bye à mon père. [...] La journée d’aujourd’hui est à la hauteur de ce que tu représentes parce que c’est une journée qui est magnifique. À voir le nombre de gens réunis ici, la seule chose à dire est que tu avais raison: ¨you’re a fucking legend¨. Je t’aime, pops», a déclaré le jeune chanteur avec émotion.

«Merci chéri»

La conjointe de Patrick Bourgeois, Mélanie Savard, a eu peine à contenir ses sanglots quand est venu le temps de s’adresser aux gens réunis pour célébrer la mémoire du chanteur.

«Patrick a légué à chacun d’entre nous un peu de sa force, de son positivisme, de son grand sens de l’humour, de sa façon de dédramatiser la vie. Merci, chéri, pour ce magnifique héritage extraordinaire. C’est avec ce bagage qu’on va continuer nos vies sans toi, en attendant de te retrouver un jour, mon amour», a-t-elle déclaré, épaulée par Ludovick et ses soeurs Pénélope et Marie-William Bourgeois.

Les funérailles avaient lieu à l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila, dans la municipalité de Sainte-Thérèse, où le couple s’était marié il y a 12 ans. Patrick Bourgeois est décédé le 26 novembre dernier, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie s’est terminée avec Alain Lapointe, ancien membre du trio Les BB, au clavier, jouant la chanson «Tu ne saurais jamais». Dans l’église, les fans ont entonné d’une seule voix le mégasuccès du groupe, plusieurs d’entre eux pleurant à chaudes larmes.

Pour les fans

C’est à la demande du chanteur que ses fans étaient invités à prendre part à la célébration de lundi après-midi. Ils ont bravé le froid par centaines, faisant le pied de grue devant l’église pour offrir leurs condoléances aux proches de leur idole.

«J’ai toujours aimé Les BB. Et comme il a demandé que ses funérailles soient ici, avec nous, je suis très contente de pouvoir y participer», a confié Claudine Labelle, quelques minutes avant d’entrer dans l’église.

Un ancien collègue de classe tenait également à venir dire un dernier au revoir à celui qu’il a côtoyé à l’école secondaire.

«J’ai joué de la musique avec lui dans son sous-sol. À l’époque, le lieu de rassemblement était devant chez Patrick Bourgeois. Déjà, jeune, il attirait les foules. Il était électrisant, il avait un charisme incroyable», s’est souvenu Éric Lanthier.

Alors que certains se sont déplacés parce que Patrick Bourgeois les avait personnellement touchés par sa musique, d’autres ont choisi de venir spécialement pour son fils Ludovick Bourgeois.

«J’ai soutenu Ludovick dans les bons moments en l’encourageant à ¨La Voix¨. C’est naturel que je vienne le soutenir aujourd’hui, dans un moment aussi difficile», a expliqué Sonia Vigneault, rencontrée en début d’après-midi.