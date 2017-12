La police recherche des victimes de François Vadnais

La Sûreté du Québec (SQ) lance un appel à la population pour retrouver de potentielles victimes d’un Montréalais de 26 ans qui fait face à de nombreuses accusations de nature sexuelle pour de présumés crimes sur des adolescentes.

François Vadnais, 26 ans, a été arrêté le 30 novembre dernier et a comparu le 4 décembre au palais de justice de Joliette où il a été accusé de leurre, d’incitation à des contacts sexuels, de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans, d’agression sexuelle, d’avoir accédé à de la pornographie juvénile, ainsi que production, possession et distribution de pornographie juvénile.

Le jeune homme aurait sévi au moins depuis 2016 à Montréal, Beloeil, Terrebonne et Lavaltrie.

«Il fréquentait des sites de rencontre qui sont plus dédiés aux adolescents. Par la suite, ça transférait vers les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des adolescentes. On a quatre victimes jusqu’à présent, mais c’est fort possible que cette personne ait fait d’autres victimes ailleurs au Québec», explique la porte-parole de la SQ Éloïse Cossette.

Selon la police, Vadnais utilisait un compte à son nom, mais aussi des pseudonymes comme «madddmaxxxx», «Max» et «Maxime». Au moment des faits, il utilisait une Kia Rio 2013 quatre portes grise.

La SQ invite quiconque a des informations sur François Vadnais à communiquer avec elle au 1 800 659-4264.