La population a crû plus vite au Québec en 2016

Le taux d’accroissement de la population a augmenté au Québec en 2016. Il s’est situé à 0,82 % en 2016, alors qu’il s’établissait à 0,60 % en 2015. C’est notamment ce qui ressort du bilan démographique publié par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), mardi.

Selon son analyse, cette croissance a continué d'ailleurs de s’accélérer en 2017, du moins pour les six premiers mois de l’année.

La population du Québec atteint désormais 8,4 millions d’habitants, a précisé l’ISQ.

En 2016, la différence entre le nombre de naissances et de décès a été de 22 800 personnes, tandis que 33 600 personnes se sont ajoutées à la population du Québec grâce à l’immigration. À cela s’ajoute une hausse de 12 100 résidents non permanents (travailleurs temporaires, étudiants étrangers et demandeurs d'asile).

La Syrie (10,4 %) arrive au premier rang des pays de naissance des nouveaux arrivants de 2016, suivie par la France (8,7 %) et la Chine (8,6 %).

Moins de naissances

Le nombre de naissances a reculé légèrement en 2016, passant à 86 400, alors qu’il était de 86 800 en 2015. L’accroissement naturel de la population s’est malgré tout accéléré parce que 800 personnes de moins sont décédées en 2016, comparativement à l’année précédente. Une saison grippale moins sévère en 2016 serait à l’origine du nombre moins important de décès, précise l’ISQ.

De plus, l’indice synthétique de fécondité est passé pour la première fois sous la barre des 1,6 enfant par femme, pour s’établir à 1,59. Il recule d'année en année depuis le sommet de 1,73 enfant par femme enregistré en 2008 et en 2009.

Par ailleurs, le Québec enregistre un solde migratoire négatif dans ses échanges interprovinciaux. Quelque 12 000 personnes de plus ont quitté le Québec qu’il en est entré d’ailleurs au Canada. Il s’agit toutefois du résultat le moins défavorable en trois ans.