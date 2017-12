Le Robin de la viande des bois donne aux démunis

Un homme de la Gaspésie a remis 350 paquets de viande d’orignal, de chevreuil et d’outarde à des familles dans le besoin qui pourront les cuisiner pour le temps des Fêtes, grâce à la générosité de plusieurs chasseurs.

Jonathan Bélanger, surnommé le «Robin de la viande des bois», a rassemblé une quantité impressionnante de viande d’orignal, de chevreuil, d’outarde, mais aussi de porc, de bœuf et de poulet.

C’est plus du double de l’an dernier, alors qu’il avait donné 134 paquets de viande aux familles de la Baie-des-Chaleurs.

«L’an passé, mon congélateur était plein et j’avais photographié et placé sur Facebook cinq paquets de viande que je voulais donner à une famille du coin dans le besoin. Des amis chasseurs ont vu ça et ont décidé d’embarquer», rapporte Jonathan Bélanger.

Il avait d’ailleurs à l’époque fait le bonheur d’un chasseur atteint du cancer, qui n’avait pas pu aller à la chasse cette année-là. Durant son dernier séjour à l’hôpital, il souhaitait justement manger de l’orignal.

«La fille de l’homme en question était à Rimouski [à près de 300 km] et voulait acheter la viande et venir la chercher. On lui a donné et un de mes amis a aidé pour qu’on transporte la viande par autobus. Son but, c’était vraiment de faire plaisir à son père», se souvient le chasseur et technicien forestier qui habite Caplan.

850 repas

Il a donc récidivé cette année, mais cette fois, il a rassemblé 350 sacs de viande. Des chasseurs ont accepté de donner de cinq à douze paquets. Selon ses calculs, cela représente 850 repas.

Dimanche, le «Robin de la viande des bois» a remis ses cadeaux personnellement à des familles qui en ont besoin.

«J’avoue que je me sentais comme Chantal Lacroix dans ‘’Donner au suivant’’», dit-il en riant.

«Je les surprends et ils ne me connaissent pas. Je m’en vais leur faire plaisir, ils me reçoivent tous à bras ouverts», a relaté Jonathan Bélanger.

Chaque paquet peut valoir environ 10 $ et la viande d’orignal ne peut être vendue au Québec, ce qui en fait un don précieux.