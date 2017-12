«Les derniers Jedi»: un bon «Star Wars», sans plus

Le réalisateur Rian Johnson avait promis le «Star Wars» le plus long de l’histoire de la saga et il a tenu ses promesses en signant un épisode de plus de 2 h 30 qui propose une bonne dose d’action, d’humour et de rebondissements surprenants, mais qui accuse aussi quelques longueurs et temps morts.

Disons-le d’entrée de jeu: malgré plusieurs bonnes idées et des moments inoubliables avec les mythiques Luke Skywalker et Princesse Leia, ce huitième et nouveau «Star Wars» nous a laissé sur notre faim.

On applaudit l’audace dont a fait preuve le réalisateur Rian Johnson en tentant d’amener l’histoire et les personnages plus loin. Mais contrairement à l’épisode précédent («Le réveil de la force», réalisé par J.J. Abrams) qui était parfaitement calibré, l’intrigue des «Derniers Jedi» s’étire et semble parfois faire du surplace tellement ses personnages principaux tournent en rond.

Sans révéler trop de détails sur l’histoire, disons qu’après avoir retrouvé Luke Skywalker (Mark Hamill) exilé sur son île déserte, Rey (Daisy Ridley) passe beaucoup trop de temps à se poser des questions existentielles. Pendant ce temps, son ennemi Kylo Ren (Adam Driver), qui est toujours sous l’emprise du machiavélique Snoke, est rongé par le doute (et la culpabilité?).

Mais c’est à Luke Skywalker et Princesse Leia (ou général Leia Organa) que reviennent les moments les plus touchants du film. Mark Hamill, qui n’avait fait qu’apparaître dans la scène finale du «Réveil de la force», redonne vie à un Luke Skywalker plus complexe que jamais. Quant à la regrettée Carrie Fisher, elle s’avère particulièrement émouvante dans cette toute dernière performance dans la peau de Leia.

Au final, Rian Johnson a réussi à réaliser un «Star Wars» efficace, mais inégal, qui respecte bien l’esprit de la saga et qui se démarque par son approche plus sombre et ses scènes de combat époustouflantes. On s’attendait à plus.