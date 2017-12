Mise aux enchères d'un Olivier: «Un geste sensible et généreux»

Le geste que François Bellefeuille a posé dimanche soir aux Olivier, lorsqu’il a annoncé qu’il mettait son trophée aux enchères pour le regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), a été chaleureusement salué par l’organisme lundi, qui l’a qualifié de «geste sensible et généreux».

En mettant son trophée aux enchères, François Bellefeuille souhaitait aider les victimes d’agression sexuelle, en réaction aux divers scandales de l’automne, mais aussi faire connaître le regroupement des CALACS.

Contacté par «Le Journal de Montréal», l’organisme a souligné avoir grandement apprécié l’action que l’humoriste a posée au gala de l’humour, devant 1,4 million de téléspectateurs.

«Dans un contexte où les demandes d’aide dans les CALACS ne cessent d’augmenter et où le financement de base des organismes n’est pas suffisant pour répondre efficacement à toutes les demandes, ce don est grandement apprécié, a dit Stéphanie Tremblay, porte-parole pour le Regroupement québécois des CALACS. Il s’agit aussi d’une belle marque de reconnaissance qui contribue à faire connaître une ressource essentielle pour les survivantes d’agression à caractère sexuel.»

Changement de culture

«Par ailleurs, comme la banalisation des agressions à caractère sexuel est malheureusement présente dans le milieu de l’humour, comme partout dans la société, nous espérons que des initiatives comme celle de François Bellefeuille entraîneront un véritable changement de culture dans le monde de l’humour, et plus largement dans le milieu culturel, puis dans la société», poursuit Mme Tremblay.

Au moment d’écrire ces lignes, l’enchère pour l’Olivier de François Bellefeuille, qu’il a reçu pour le Spectacle d’humour – Meilleur vendeur, s’élevait à un peu plus de 7000 $, après une mise initiale de 50 $. L’enchère se terminera mercredi soir, vers 21 h 30.

À la suite de son annonce dimanche, François Bellefeuille a annoncé qu’il allait personnellement égaler le montant, «jusqu’à une concurrence d’environ 5000 $». Il a aussi incité Juste pour rire à faire de même, afin de tripler le montant final qui sera versé à l’organisme.

«Nous trouvons que c’est une très belle initiative et nous embarquons totalement», a confirmé au «Journal de Montréal» le porte-parole de Juste pour rire, Jean-David Pelletier.

Pour plus de détails sur l’enchère de François Bellefeuille, rendez-vous sur son compte Facebook au facebook.com/FrancoisBellefeuille.Officiel.