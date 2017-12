Nomination attendue du juge en chef à la Cour suprême

Le premier ministre Justin Trudeau procédera, mardi, à la nomination du juge en chef de la Cour suprême du Canada, alors que Beverley McLachlin prendra sa retraite le vendredi 15 décembre.

Le 29 novembre dernier, Justin Trudeau avait nommé la juge Sherilah L. Martin, une juge née à Montréal et ayant fait ses études à l’université McGill et qui oeuvrait en Alberta pour combler le siège que le départ à la retraite de la juge McLachlin laissait vacant.

Selon la tradition d’alternance entre les juges en chef anglophones et francophones, le poste reviendrait à un magistrat d’expression française et formé en droit civil. Beverley McLachlin occupait ce poste depuis le 7 janvier 2000.

«Notre préoccupation est beaucoup plus par rapport au juge en chef. On souhaite ardemment que le premier ministre respecte le principe d’alternance. On est rendus à avoir un juge de la Cour supérieure du Québec», a soutenu le député conservateur Alain Rayes.

Au sein de la Cour suprême, outre la juge Martin, le Québec compte trois autres juges, soit Clément Gascon, Suzanne Côté et Richard Wagner.